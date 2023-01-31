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04:37, 31 января 2023Мир

Во Франции подсчитали убытки из-за отказа поставить России «Мистрали»

Tribune: отказ Франции от продажи России вертолетоносцев «Мистраль» обошелся в €409 млн

Фото: US Navy/ Globallookpress.com

Счетная палата Франции подсчитала убытки, которые Париж понес из-за отказа продать России два вертолетоносца типа «Мистраль» в 2015 году. Об этом сообщает газета Tribune.

Нарушение французским президентом Франсуа Олландом договоренности с Москвой обошелся государству в 409 миллионов евро, говорится в публикации.

В сумму этих расходов вошла выплата компенсаций компании Naval Group, переоснащение и последующая передача кораблей Египту. Изначально потери оценивались в 200 миллионов евро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу об отмене сделки по авианосцам «Мистраль» в 2015 году. Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что решение Австралии разорвать соглашение по строительству подводных лодок с компанией Naval Group является ударом в спину и глубоко разочаровывает.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» — «Владивостока» и «Севастополя». В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине.

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Марина Совина
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