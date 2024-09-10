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12:44, 10 сентября 2024Экономика

Ситуацию с «Северными потоками» описали фразой «назло маме отморожу уши»

Шойгу: Европа в ситуации с «Северными потоками» «отмораживает уши назло маме»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Политика Европы в отношении «Северных потоков» напоминает поговорку «Назло маме отморожу уши». Такой фразой ситуацию с газопроводами описал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, его слова приводит «Россия 24».

По словам бывшего министра обороны, европейские власти «отмораживают уши» целой стране. Он привел в пример сообщения о намерениях автоконцерна Volkswagen уволить до 110 тысяч человек и закрыть несколько производств в стране.

«Отчего? Оттого, что энергоносители дороже стали», — пояснил он.

Россия достроила газопровод «Северный поток — 2» в сентябре 2021 года, однако его сертификация затянулась из-за необходимости соответствия условий поставок Третьему энергопакету Евросоюза. После признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик в феврале 2022 года Германия приостановила все процессы на неопределенный срок. 26 сентября оба газопровода были взорваны, уцелела только одна из четырех ниток. С того момента Россия неоднократно предлагала Германии запустить поставки, но Берлин игнорировал все запросы и инициативы.

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В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин признал, что не понимает, почему Берлин не может договориться с Москвой и использовать уцелевшую после взрыва одну из веток газопровода «Северный поток-2».

«Почему этого не делают? Я не понимаю. Получать через территорию Украины могут. Получать через турецкий поток — могут. А по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. Чушь просто», — сказал Путин, предположив, что речь идет о шизофрении и профессиональной деформации властей Германии.

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс также задался вопросом о причинах неиспользования газопровода. Он спросил у правительства Германии, почему неповрежденная труба не используется для транспортировки газа, а вместо этого предпочтительнее покупать дорогой американский и косвенно российский СПГ.

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