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01:25, 10 сентября 2024Россия

Средства ПВО за час сбили 21 украинский беспилотник над российским регионом

Богомаз: Средства ПВО за час сбили 21 украинский БПЛА над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили 21 украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 9 сентября Богомаз заявил, что над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

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      Марина Совина
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