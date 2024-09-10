Средства ПВО за час сбили 21 украинский беспилотник над российским регионом

Богомаз: Средства ПВО за час сбили 21 украинский БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили 21 украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 9 сентября Богомаз заявил, что над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

