США и Китай приняли участие в совместных военных учениях «Формоза» в Бразилии

Военные США и Китая приняли участие в совместных военных учениях «Формоза» под руководством Вооруженных сил Бразилии. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Это первые совместные учения КНР и Соединенных Штатов с 2016 года. В них принимают участие 33 представителя военно-морских сил Китая и 54 представителя ВМС США. По данным министерства обороны Бразилии, к учениям приступили около 3000 военнослужащих. Ожидается, что они продлятся до 17 сентября.

В прошлом году США направили на учения войска из Южного командования, а Китай принял участие в качестве наблюдателя. Операция «Формоза» — одни из крупнейших военных учений в Латинской Америке, которые проводятся с 1988 года недалеко от города Формоза в Бразилии.

Ранее командующий Вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро и генерал У Яньан, командующий Южным театром военных действий Китая, провели первый за многие годы официальный разговор военных командиров двух держав.

Согласно расшифровке разговора, опубликованной Белым домом, во время видеоконференции Папаро подчеркнул важность постоянной связи между двумя военными для «снижения риска неправильного восприятия или просчета». В отчете подчеркивается, что американский и китайский командующие провели «конструктивную и уважительную» беседу.