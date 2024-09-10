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23:46, 10 сентября 2024Спорт

Украина проиграла Чехии в Лиге наций

Сборная Украины проиграла Чехии 2:3 в Лиге наций

Фото: David W Cerny / Reuters

Сборная Украины проиграла Чехии в Лиге наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Праге и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе чехов дублем отметился Павел Шульц (21-я и 45-я минуты), автором еще одного гола стал Лукаш Черв (80-я минута). За украинцев забивали Владислав Ванат (37-я минута) и
Георгий Судаков (84-я минута).

Чехия и Украина играют в группе 1 Лиги В. Вместе с ними там выступают сборные Грузии и Албании. В матче этих команд победу со счетом 1:0 одержали грузины. Грузия возглавляет группу с 6 очками. На втором месте албанцы (3 очка), третья строчка у чехов (3 очка), замыкает квартер сборная Украины (0 очков).

Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы победили Хорватию.

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      Илья Костин
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