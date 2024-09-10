Упали доходы России от продажи сырой нефти

Bloomberg: доходы России от продажи сырой нефти упали до минимума

Снижение цен на нефть обернулось падением доходов России от реализации сырой нефти до самого низкого уровня с февраля 2024 года. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, российская нефть марки Urals опустилась до 60 долларов за баррель. По информации Argus Media, в пятницу средняя цена на нефть из балтийских портов России достигала 60,12 доллара. Такое развитие событий побудило несколько государств — членов ОПЕК+, включая Россию, отложить до декабря смягчение ограничений добычи, к которым планировали перейти в октябре.

При этом, по данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 8 сентября 29 танкеров загрузили 21,99 миллиона баррелей российской сырой нефти. На предыдущей неделе речь шла о 21,67 миллиона ​​баррелей. Таким образом, ежедневные поставки выросли примерно на 40 тысяч баррелей. Однако если сравнивать со средними показателями за 2023 год, то в 2024 году объем поставок сырой нефти в сутки ниже примерно на 45 тысяч баррелей.

Валовая стоимость экспорта сырой нефти из России упала до 1,44 миллиарда долларов за семь дней до 8 сентября с 1,52 миллиарда долларов за период до 1 сентября. А средний доход за четыре недели упал до самого низкого уровня с февраля — около 1,51 миллиарда долларов в неделю.

Ранее крупнейшие мировые нефтетрейдеры констатировали снижение доходов после нескольких лет бурного роста. Особенно их волнует проблема снижения физических объемов нефти, которые им доступны. Из-за потолка цен, который государства Большой семерки ввели в отношении российских нефти и нефтепродуктов, эти поставки ушли в серую зону. А конкурировать с ними сложно, так как Россия предлагает сырье с большой скидкой.