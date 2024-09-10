Певица Любовь Успенская пожаловалась на сильную головную боль

Певица Любовь Успенская пожаловалась на плохое самочувствие. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео Успенская лежит на кровати в гостиничном номере, пока ее собирает стилист. Артистка пожаловалась на то, что не может встать с кровати из-за сильной головной боли. «Дорогие мои поклонники, я знаю, что вы ждете меня в Анапе и в Сочи, и будьте уверены, я вас не подведу несмотря ни на что!» — подписала пост исполнительница и подчеркнула, что не планирует отменять выступление.

Ранее адвокат Успенской Елена Сенина раскрыла главную цель, которой исполнительница хочет добиться в ходе судебных разбирательств с народным артистом России Филиппом Киркоровым.