В Белоруссии предложили приравнять электросамокаты к транспортным средствам

В МВД Белоруссии предложили приравнять электросамокаты к транспортным средствам

Электросамокаты и другие средства персональной мобильности в Белоруссии предложили приравнять к транспортным средствам, о чем заявил начальник Главного управления Государственной автоинспекции МВД страны Виктор Ротченков, передает ТАСС.

«Внесено новое определение средства персональной мобильности. Это транспортное средство, его основной технической характеристикой предусмотрено ограничение скорости до 25 километров в час», — сообщил Ротченков.

По его словам, лица, передвигающиеся на таких средствах, будут считаться водителями, а необходимость в таком решении вызвана данными об увеличившихся на 70 процентов случаях ДТП. К таким средствам, как отмечается, относятся самокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные.

Ранее власти Москвы начали обсуждать введение запрета на использование электросамокатов в пределах Садового кольца и в парках. При этом планируется разрешить использовать транспортные средства на велодорожках с развитой инфраструктурой.