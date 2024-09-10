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23:15, 10 сентября 2024Мир

В Германии раскритиковали США за санкции против Ирана из-за России

Дотком указал на двуличие США из-за санкций против Ирана из-за России
СюжетСанкции против России:

Фото: Amanda Wolbert / Unsplash

США упрекнули в двуличии на фоне санкций против Ирана из-за якобы военных поставок России. Решение американских властей раскритиковал немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что Вашингтон считает недопустимыми поставки оружия Москве со стороны Тегерана, но сам при этом отправляет оружие Киеву. «Израиль может совершать геноцид с помощью американских бомб без санкций, но Иран будет подвергнут санкциям за помощь России в победе в преступной войне США на Украине», — высказался Дотком.

Ранее США решили ввести новые санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет России.

Как утверждает телеканал CNN, Тегеран передал Москве баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. При этом иранская сторона отвергла соответствующие обвинения.

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      Марина Совина
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