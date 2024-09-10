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11:37, 10 сентября 2024Бывший СССР

В Казахстане раскрыли крупную европейскую нарколабораторию

Граждан одной из европейских стран задержали в Казахстане из-за нарколаборатории

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Граждан неназванной европейской страны задержали в Восточно-Казахстанской области Казахстана из-за организации там нарколаборатории. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

«Пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, организованной гражданами одной из европейский стран», — говорится в пресс-релизе.

Стоимость изъятых веществ оценивается в 3,5 миллиарда тенге (658 миллионов рублей по курсу на 10 сентября). Двое граждан из неназванной европейской страны отправлены под стражу.

Ранее сообщалось о задержке крупной партии «синтетики» границе Молдавии и Украины.

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      Сергей Болиев
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