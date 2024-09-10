В Казахстане раскрыли крупную европейскую нарколабораторию

Граждан одной из европейских стран задержали в Казахстане из-за нарколаборатории

Граждан неназванной европейской страны задержали в Восточно-Казахстанской области Казахстана из-за организации там нарколаборатории. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

«Пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, организованной гражданами одной из европейский стран», — говорится в пресс-релизе.

Стоимость изъятых веществ оценивается в 3,5 миллиарда тенге (658 миллионов рублей по курсу на 10 сентября). Двое граждан из неназванной европейской страны отправлены под стражу.

Ранее сообщалось о задержке крупной партии «синтетики» границе Молдавии и Украины.