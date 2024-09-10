В ключевой стране Евросоюза испугались исчезновения заводов

BDI: Германия столкнулась с серьезным риском деиндустриализации

В Германском промышленном союзе (BDI) крепнут опасения в связи с серьезным риском деиндустриализации, так как данный сектор экономики испытывает большое давление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией Boston Consulting Group и Институтом германской экономики (IW).

Оказалось, что 20 процентов производимой в ФРГ чистой продукции оказалось под угрозой. Глава BDI Зигфрид Руссвурм призывает к срочным переменам, поскольку «из-за тихой миграции предприятий и ухода многих средних компаний» риски деиндустриализации постоянно усиливаются. Кроме того, из-за ряда структурных проблем предприниматели все реже считают ФРГ привлекательным местом для ведения бизнеса.

Между тем Германия является одной из ключевых стран Европейского союза. В феврале 2024 года аналитики подсчитали, что гипотетический выход ФРГ из объединения лишит его пятой части общего бюджета. Вероятные прямые потери в ВВП оцениваются в 227 миллиардов евро, а отток трудовых ресурсов — до восьми процентов. ФРГ — это крупнейшая экономика в рамках Европейского cоюза и четвертая в мире после США, Китая и Японии. Кроме того, Германия входит в пятерку стран-членов ЕС, которая дает более 70 процентов всего ВВП Евросоюза.

Ранее сообщалось, что с начала лета промышленное производство в Германии упало на 2,4 процента. Одной из причин этого стало положение в сегменте автомобилестроения. Во II квартале экономика ФРГ сжалась на 0,1 процента. Дополнительного пессимизма прибавляют новости о беспрецедентных закрытиях заводов Volkswagen AG.