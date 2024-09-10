В России объяснили стремление Шольца урегулировать конфликт на Украине

Пушков: Шольц заговорил о мирном плане по Украине для сохранения поста канцлера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает мирный план по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил стремление Шольца урегулировать конфликт на Украине и предположил, что его к этому подтолкнули провальные результаты Социал-демократической партии на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии, которые поставили под угрозу его шансы сохранить за собой пост канцлера.

«Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась. Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что план допускает передачу Москве территорий.

