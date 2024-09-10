В России осудили гражданку Таджикистана за финансирование террористов

В Москве суд дал 8 лет гражданке Таджикистана за финансирование террористов

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы 25-летнюю жительницу Белгородской области за финансирование террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Белгородской области.

По данным агентства, осужденная является гражданкой Таджикистана. В отношении нее было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о пособничестве в финансировании терроризма.

Как было установлено в суде, женщина 1999 года рождения, являясь сторонницей признанной в России террористической организации, поддерживала связь с ее представителями и переводила им деньги. Полученные от гражданки Таджикистана средства они использовали для финансирования преступной деятельности группировки.

Ранее в Челябинске полицейские задержали двух уроженцев Кургана, которые помогали украинским телефонным мошенникам. Уточняется, что полученные от россиян деньги аферисты отправляли на финансирование Вооруженных сил Украины.