В России появится новый китайский кроссовер

Geely анонсировала выход на российский рынок нового кроссовера Citiray

Представители китайского автоконцерна Geely анонсировали выход на российский рынок нового кроссовера под названием Citiray. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на заявление пресс-службы производителя из КНР.

В компании уточнили, что премьера новой модели состоится в ближайшее время. Она должна пополнить семейство кроссоверов Ray. Сейчас оно представлено в России двумя моделями — Coolray и Atlas (известен в КНР под именем Starray). Таким образом, после выхода Citiray это семейство будет включать в себя три модели.

В Geely не стали раскрывать технические характеристики своей новинки. Все подробности, как пояснили в китайской компании, станут известны позже. В автоконцерне лишь заявили, что Citiray будет относиться к сегменту C-SUV, то есть к семейству внедорожников и кроссоверов. Новая модель должна занять место между компактным Coolray и мощным Atlas, заключили в Geely.

Машины этого китайского производителя стабильно входят в число самых популярных в России. Например, по итогам первой недели сентября модели Geely оказались в пятерке самых востребованных у граждан РФ, заняв в рейтинге четвертую строчку. За отчетный период подобные машины продали в общей сложности 4294 раза — лучше результат оказался только у Lada (8028 единиц), Haval (5023) и Chery (4427).