В России появится новый китайский кроссовер

Представители китайского автоконцерна Geely анонсировали выход на российский рынок нового кроссовера под названием Citiray. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на заявление пресс-службы производителя из КНР.
В компании уточнили, что премьера новой модели состоится в ближайшее время. Она должна пополнить семейство кроссоверов Ray. Сейчас оно представлено в России двумя моделями — Coolray и Atlas (известен в КНР под именем Starray). Таким образом, после выхода Citiray это семейство будет включать в себя три модели.
В Geely не стали раскрывать технические характеристики своей новинки. Все подробности, как пояснили в китайской компании, станут известны позже. В автоконцерне лишь заявили, что Citiray будет относиться к сегменту C-SUV, то есть к семейству внедорожников и кроссоверов. Новая модель должна занять место между компактным Coolray и мощным Atlas, заключили в Geely.
Машины этого китайского производителя стабильно входят в число самых популярных в России. Например, по итогам первой недели сентября модели Geely оказались в пятерке самых востребованных у граждан РФ, заняв в рейтинге четвертую строчку. За отчетный период подобные машины продали в общей сложности 4294 раза — лучше результат оказался только у Lada (8028 единиц), Haval (5023) и Chery (4427).