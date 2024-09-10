В России появятся музыкальные дороги

Госкомпания «Автодор» планирует нанести музыкальную разметку на свои дороги. Об этом заявил председатель правления предприятия Вячеслав Петушенко, передает «Коммерсантъ».
Как отметил собеседник издания, шумовые полосы уже давно применяются на дорогах в других странах, в том числе в Японии, Голландии и Венгрии. Такие полосы подают водителю сигнал, если машина начинает смещаться к обочине.
«Наши специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента», — рассказал Петушенко. Он добавил, что до конца 2024 года «Автодор» проведет испытания такой разметки на одном из участков трассы М-11.
Ранее в «Автодоре» оценили возможность изменения тарифов на платных дорогах. По словам Петушенко, скачкообразного повышения цен не будет.