В сети восхитились внешностью беременной Марго Робби в облегающем платье

Беременная австралийская актриса Марго Робби вышла в свет в облегающем платье и восхитила фанатов фигурой. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость посетила кинопремьеру в сером облегающем платье длины миди с короткими рукавами, обнажающими плечи. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на высоком каблуке. Вдобавок ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Поклонники оценили внешний вид Робби в комментариях под материалом. «Она выглядит прекрасно, и так приятно видеть ее естественную красоту», «Она выглядит потрясающе», «Она цветет», «Она выглядит нереально, как всегда», — написали они.

Ранее в сентябре папарацци сняли беременную Марго Робби на роскошной яхте в Италии. Она проводила время совместно с актером Брэдли Купером и его возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Также на суперъяхте, которую оценивают в 250 миллионов долларов (22,4 миллиарда рублей), находился супруг Робби.