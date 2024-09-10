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09:05, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

В США объяснили невозможность для ВСУ отступить из Курской области

TAC: Запад воспримет уход ВСУ из Курской области как провал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heiko Becker / Reuters

Аналитик Марк Епископос объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не может приказать Вооруженным силам страны (ВСУ) отступить из Курской области. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative (TAC).

Епископос объяснил невозможность для ВСУ отступить из Курской области: по его мнению, Запад воспримет эти действия как провал Зеленского.

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«Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: (...) одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление (...) не получится представить Западу иначе как провал», — сообщил автор TAC.

Именно поэтому Киев отправляет новые части в Курскую область, несмотря на собственные потери и успехи России в Донбассе. Однако даже благодаря этим действиям ВСУ не удержат захваченные территории.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа.

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      Марина Совина
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