В США объяснили невозможность для ВСУ отступить из Курской области

TAC: Запад воспримет уход ВСУ из Курской области как провал Владимира Зеленского

Аналитик Марк Епископос объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не может приказать Вооруженным силам страны (ВСУ) отступить из Курской области. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative (TAC).

Епископос объяснил невозможность для ВСУ отступить из Курской области: по его мнению, Запад воспримет эти действия как провал Зеленского.

«Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: (...) одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление (...) не получится представить Западу иначе как провал», — сообщил автор TAC.

Именно поэтому Киев отправляет новые части в Курскую область, несмотря на собственные потери и успехи России в Донбассе. Однако даже благодаря этим действиям ВСУ не удержат захваченные территории.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа.