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15:10, 10 сентября 2024Мир

В США оценили решение Турции подать заявку в БРИКС

Аналитик Дайсон: заявка Турции на вступление в БРИКС служит стратегическим шагом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заявка Турции на вступление в БРИКС служит важным символическим и стратегическим шагом на международной арене. Об этом заявил аналитик консалтинговой компании Control Risks Джордж Дайсон, сообщает телеканал CNBC.

«[Турция] позиционирует себя как независимого игрока в многополярном мире и даже как потенциальный новый центр силы. Это не означает, что Турция полностью отворачивается от Запада, но Турция хочет наладить как можно больше торговых связей и использовать их по своему усмотрению, не будучи связанной ориентацией на Запад», — сказал он.

По словам эксперта, данное решение Анкары соотносится с ее «более широким геополитическим курсом». Он отметил, что это определенно имеет и символическое значение — Турция показывает, что она не ограничена западными связями.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Анкара подчеркнула, что таким образом стремится развивать связи со всеми сторонами многополярного мира.

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      Виктория Кондратьева
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