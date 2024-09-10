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22:06, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о поддержке в стране российских идей

FP: идеи РФ в вопросе традиционных ценностей и религии получили поддержку в США

Фото: Mike Segar / Reuters

Американские консерваторы поддерживают российские идеи относительно традиционных ценностей и религии. Об этом рассказало издание Foreign Policy (FP).

Сообщается, что благодаря этому представители крайне правых взглядов в США начали понимать цели проведения спецоперации на Украине. Издание также сообщает, что взгляды России разделяют и в других странах.

«Пропаганда Кремля достигла серьезных успехов среди культурных и религиозных консерваторов в США и других странах», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о желании тысячи граждан стран НАТО переехать в РФ, чтобы защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей. По ее словам, они обращаются в российские посольства для получения вида на жительство, визы или «любой формы документов».

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      Марина Совина
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