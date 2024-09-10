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00:47, 10 сентября 2024Мир

В Великобритании допустили снятие санкций с России при нескольких условиях

«Известия»: в Британии допустили снятие санкций с РФ в случае их неэффективности

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания допускает снятие санкций с России в случае, если они станут неэффективными, сообщили «Известиям» в посольстве страны в Москвы.

Там уточнили, что антироссийские ограничения могут отменить, «если будет установлено, что они больше не приносят пользы» или в случае достижения внешнеполитической цели, «для поддержки которой они были введены». «Например, при изменении поведения», — подчеркнули в дипмиссии.

Действующий член палаты лордов Ричард Эндрю Балф в комментарии газете выразил мнение, что решение по снятию санкций будут принимать в США, а Великобритании придется последовать за ними. «Это операция под руководством США, а европейцев тащат за собой с разным уровнем энтузиазма. Главная надежда сейчас на то, что будущий президент США предпримет шаги, чтобы вытащить нас из этой неразберихи», — заявил он.

Власти Великобритании регулярно вводят новые санкции против РФ. В июне Лондон присоединился к введенным США ограничениям в отношении Московской биржи.

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      Сергей Грехов
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