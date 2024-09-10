Власти Белгородской области опровергли информацию о захвате ВСУ приграничного села

Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о захвате села Журавлевка Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что в настоящее время поступает много непроверенной информации по этому поводу.

«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. (...) Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — заявил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела со стороны Украины были зафиксированы повреждения на линии электроснабжения. Без света остались жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка, Шаховка.