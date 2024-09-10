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18:28, 10 сентября 2024Бывший СССР

Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Москвой

Власти Молдавии обвинили православную церковь в связях с Москвой

Фото: Israel Fuguemann / Globallookpress.com

Молдавские власти обвиняют православную церковь в связях с Москвой и считают это угрозой безопасности государства. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство ссылается на недавнее заявление президента страны Майи Санду, в котором она призвала духовенство республики воздержаться от влияния на политику и сосредоточиться на проповедовании христианства.

Также указывается, что приближенные к власти молдавские СМИ сообщили, что священникам якобы вручили банковские карты, на которые должна была приходить плата за информационную кампанию против Санду и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз.

Ранее православная церковь Молдавии выразила беспокойство из-за заявлений о возможном запрете Молдавской митрополии Русской православной церкви и призвала власти прекратить моральные пытки. Помимо этого, священнослужители отметили, что сейчас ощущают такое же давление на церковь, как и в советский период.

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      Илья Таксюр
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