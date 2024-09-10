La Reppublica: массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему ВСУ

Массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему для украинской армии, пишет итальянская газета La Reppublica.

По данным издания, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выдерживают. «Моральный дух некоторых пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали большой проблемой для генерального штаба и правительства», — подчеркивается в статье.

Как указали журналисты, за первые четыре месяца 2024 года на Украине было заведено более 17 тысяч уголовных дел за оставление воинской части и дезертирство. Солдат не останаливают даже тюремные сроки до 12 лет, которые грозят за данное преступление.

Издание добавило, что «можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто ими владеет» выиграть войну невозможно. «А кандидатов на них (автоматы. — прим. "Ленты.ру") мало: лучше чистить сортир в киевской камере, чем служить стране в окопах под минометными обстрелами», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что реальная численность случаев дезертирства на Украине может составлять около 200 тысяч.