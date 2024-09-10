Захарова: удар Израиля по Сирии является безответственной акцией

Глава МИД России Мария Захарова осудила удар Израиля по Сирии, назвав его безответственной акцией, которая нарушает стабильность в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Вновь настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и отказаться от подобных безответственных акций, чреватых неконтролируемой дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке. Убеждены, что такое развитие событий ни в коей мере не будет способствовать укреплению безопасности Израиля», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что ситуацию на Ближнем Востоке необходимо урегулировать, а не способствовать эскалации потенциального конфликта.

Ранее стало известно, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили повторную ракетную атаку Армии Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска. Помимо этого, в ночь на 9 сентября телеканал Al Jazeera сообщил, что самолеты ЦАХАЛ осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время — Армия Израиля использовала воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.