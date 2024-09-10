Женщина похудела на 63 килограмма с помощью особой системы питания

Женщина из Великобритании сбросила 63 килограмма по системе питания «Светофор»

Женщина из Великобритании по имени Деб Харм сбросила 63 килограмма за год с помощью особой системы питания. Своей историей она поделилась с Daily Mirror.

57-летняя женщина рассказала, что много работала, поэтому злоупотребляла едой навынос, например китайской лапшой и пиццей, и перекусами. Харм замечала, что полнеет, но, заботясь о двух детях, предпочитала покупать одежду на размер больше. Так, к декабрю 2022 года она весила 130 килограммов.

Чтобы похудеть, Харм стала питаться по системе, которую назвала «Светофор». Женщина разделила дни по цветам и привязала их к конкретным продуктам.

С понедельника по четверг — строгие "красные" дни, когда я избегаю употребления углеводов и жиров. Пятница, суббота и воскресенье — "желтые" дни, когда я могу быть более снисходительной к рациону. А особые случаи, такие как дни рождения, — это "зеленые" дни, когда я позволяю себе полностью расслабиться Деб Харм о системе «Светофор»

«Я похудела и больше никогда не вернусь к прежнему образу жизни», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель Индии сумел похудеть на 14 килограммов за три месяца, не прибегая к сложным диетам и занятиям спортом. Он решил отказаться от сахара и газированных напитков, которые ранее употреблял каждый день, и изменил рацион, сделав упор на здоровую пищу.

