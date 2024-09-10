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10:41, 10 сентября 2024Россия

Житель поврежденной БПЛА многоэтажки в Раменском спасся благодаря взрыву дрона

Shot: житель Раменского встал с кровати после взрыва БПЛА и не пострадал

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Житель многоэтажки на Высоковольтной улице в Раменском городском округе спасся благодаря первому взрыву беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу Shot.

По словам россиянина, услышав первый взрыв, он встал с кровати и отошел, а через две минуты двумя этажами выше в здание врезался беспилотник. В результате место, где спал мужчина, засыпало осколками, а на кухне вспыхнул балкон, который полностью сгорел. Саму же квартиру засыпало обломками.

Собеседник издания добавил, что сразу после удара побежал к соседям и они вместе эвакуировались.

Ранее в сети появилось видео момента попадания беспилотника, предположительно, в многоэтажку на Высоковольтной улице. На кадрах, снятых из соседнего дома, видно, как дрон врезается в стену здания и взрывается, в результате чего образуется пламя высотой в несколько этажей.

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Помимо этого, в результате атаки БПЛА оказалась повреждена многоэтажка на Спортивном проезде Раменского городского округа. Там повреждены 54 из 102 квартир. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали три человека, еще одну женщину спасти не удалось.

Всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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