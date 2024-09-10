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10:39, 10 сентября 2024Россия

Жители Подмосковья сняли на видео обломки взорвавшегося украинского беспилотника

Жители деревни Прудки в Подмосковье сняли на видео обломки беспилотника ВСУ

Жители деревни Прудки в Подмосковье сняли на видео обломки атаковавшего регион беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видны крупное шасси с колесами от взорвавшегося украинского дрона, а также дыра в заборе, которую оставили падающие обломки. По информации издания, обломки разбросало на десятки метров.

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов России — всего было выпущено 144 БПЛА, часть из них были уничтожены в Подмосковье.

Ранее жительница подмосковного Раменского рассказала о моменте атаки беспилотника на жилой дом.

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      Марк Леонов
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