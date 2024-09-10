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10:21, 10 сентября 2024Ценности

Звезда «Голодных игр» вышла на публику без штанов

Американская актриса Рэйчел Зеглер вышла на публику в вязаных трусах

Фото: Stephanie Augello / Variety / Getty Images

Популярная американская актриса и певица Рэйчел Зеглер вышла на публику без штанов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

23-летняя звезда сериала «Голодные игры» прибыла на музыкальный фестиваль на Бродвее в вязаном костюме, состоящем из укороченного топа и трусов, надетых поверх черных капроновых колготок. Кроме того, знаменитость надела черные остроносые туфли и ремень на пояс.

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Стилисты сделали ей укладку с завитыми в локоны темными волосами, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре разводящаяся Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье. Звезда прибыла на вечеринку Golden Globes, которая проходила в отеле Four Seasons в Онтарио, в наряде люксового бренда Chloé.

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      Екатерина Ештокина
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