Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 11 сентября 2024Ценности

Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

Фото: @beyonce / @gq

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном виде для мужского журнала GQ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков со съемки. На одном фото поп-исполнительница позирует, сидя на барном стуле. На ней облегающее платье, оформленное прозрачным верхом. Складки на ткани изделия едва прикрывают обнаженную грудь артистки.

На других кадрах Бейонсе запечатлена в обтягивающем черном платье с глубоким декольте. Ее внешний вид дополняют массивное колье с драгоценными камнями и длинные серьги. Кроме того, знаменитость показала фигуру в прозрачном платье со стразами, верх которого украшен перьями.

Ранее сообщалось, что Бейонсе отметила день рождения в боди и мини-юбке люксового бренда Pucci, снявшись на пляже в компании своего супруга, рэпера Jay Z.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке дронов ВСУ атаковать российскую Арктику

      Названы способы обезопасить личные данные при потере гаджета

      В ДНР заявили о выводе почти всех мирных жителей из Красногоровки

      «Это зрелищно и интересно». Как прошли дебаты Трампа и Харрис и кто из кандидатов в президенты США оказался сильнее?

      Австралийского хоккеиста наказали за покупку кокаина на Олимпиаде

      Британия столкнулась с нехваткой военных полигонов из-за украинцев

      Новый глава МИД Украины обсудил ограничения на удары по России с генсеком НАТО

      Полицейские подбросили наркотики россиянину и попались ФСБ

      Стало известно о возвращении Россией контроля над селом в Курской области

      В Раде признали сложную ситуацию для ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше