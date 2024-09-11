Секрет игры Doom раскрыли спустя почти 30 лет

Engadget: найден чит-код для игры Doom спустя почти 30 лет с момента выхода

Энтузиаст по имени Бо нашел в игре Doom чит-код. На это обратило внимание издание Engadget.

По словам специалиста, чит-код позволяет игрокам видеть сквозь стены. Для активации секретной функции нужно ввести комбинацию клавиш X, «Направо», B, Y, X, «Направо», B, Y. «По-моему, этот код оставался незамеченным с 1997 года», — заявил в своем X геймер.

Журналисты медиа отметили, что читерский код смогли раскрыть только спустя почти 30 лет с момента выхода игры. Оригинальная Doom вышла в 1993 году, однако описанный код работает в портированной версии видеоигры для приставок Sega Saturn и PlayStation, которая появилась в 1997 году.

По словам журналистов Engadget, чит-код мог остаться незамеченным в том числе потому, что портированная версия для приставок оказалось «сырой» и «ужасной». «Жаль, что в игре нет чит-кода, который позволит вам увидеть лучшую версию порта Doom», — подытожили авторы.

В начале осени журналисты издания Eurogamer опубликовали топ-100 игр. Первое место заняла Tetris Effect, в топ-3 также попали Mario Kart 8 Deluxe и Outer Wilds.