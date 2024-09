Названы лучшие видеоигры

Eurogamer составил топ видеоигр, в которые «стоит сыграть прямо сейчас»

Журналисты издания Eurogamer опубликовали топ-100 игр. Рейтинг доступен на сайте медиа.

Топ составили в честь 25-летия авторитетного журнала. В список отобрали тайтлы, в которые, по мнению редакции издания, «стоит сыграть прямо сейчас». Поэтому в том числе ценность той или иной игры определялась по ее доступности: игры, которые вышли сразу на ПК и всех известных консолях, занимали место выше.

Авторы назвали Tetris Effect, которая вышла в ноябре 2018 года, лучшей игрой. «Рано или поздно эта идеальная игра покажется вывернутой наизнанку, но никогда не исчерпанной полностью», — отметили журналисты. На второй позиции оказался эксклюзив для Ninetndo Switch Mario Kart 8 Deluxe, на третьей — вышедшая на ПК и консолях Outer Wilds.

В топ-10 также включили Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Baldur's Gate 3, Animal Crossing: New Horizons, Elden Ring, Nex Machina и Return of the Obra Dinn. Из новых игр в рейтинг попали Alan Wake 2, Final Fantasy VII Rebirth, Diablo IV, Baldur's Gate 3.

В августе аналитики школы XYZ заявили, что во втором квартале 2024 года доля «пиратов» среди российских геймеров сократилась почти в два раза. Объективная стоимость пиратских копий игр во втором квартале оказалась на уровне 72 миллиардов рублей.