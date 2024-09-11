Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:47, 11 сентября 2024Наука и техника

Два астронавта Crew Dragon выйдут в открытый космос

Два астронавта корабля Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

Фото: SpaceX / Keystone Press Agency / Global Look Press

Два члена экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, выйдут в открытый космос. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию SpaceX.

Отмечается, что первый в истории частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов Джареда Айзекмана и Сары Джиллис состоится 12 сентября. Ожидается, что одетые в разработанные компанией SpaceX новые скафандры они поочередно на 15-20 минут покинут корабль.

Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn. В составе экипажа — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США задумали разрешить Украине обстреливать российские города. Киев мечтает об ударах по Москве и Петербургу

      Израиль предложил лидеру ХАМАС новую сделку

      В Ираке нанесли удар по логистическому центру посольства США

      Два астронавта Crew Dragon выйдут в открытый космос

      Взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников

      В России предложили запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

      Мадуро оскорбил президента одной страны из-за ареста самолета

      Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов

      В петербургском главке МВД раскрыли мошенничество на десятки миллионов рублей

      Блогерша опубликовала фото в бикини и с небритыми подмышками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше