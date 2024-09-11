«Это должно быть ответом всего НАТО». Польша отказалась брать ответственность за разрешение Киеву бить вглубь России

Минобороны Польши: разрешить Киеву бить вглубь России может только НАТО

Разрешить Украине применять дальнобойные тактические баллистические ракеты для ударов по российской территории может только НАТО, а не отдельные страны, помогающие Киеву военными поставками. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Президент Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — сказал министр.

На Украину уже ввезли несколько сотен дальнобойных ракет

США уже ввезли на Украину до нескольких сотен дальнобойных тактических баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS), выяснил CNN. При этом, рассказал телеканалу американский чиновник, Киев уже использовал большинство из этих боеприпасов.

Ранее выяснилось, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету ВСУ на удары вглубь территории России. Собеседники издания The Times в британском правительстве считают, что Вашингтон может разрешить Киеву бить вглубь России до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 22-23 сентября.

Также стало известно, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. При этом, несмотря на то что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон в ближайшие дни не намерен.

МИД предупредил об опасности из-за разрешения ВСУ бить вглубь РФ

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием, переданным западными странами, приведет к ухудшению обстановки. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Разрешение ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием — это еще один возможный шаг к опасной эскалации со стороны США Сергей Рябков замглавы МИД России

По словам Рябкова, Вашингтон «тотально контролирует» правительство Украины, поэтому Киев не может сделать ни единого шага «без благословения или всесторонней поддержки США и других западных союзников». Он резюмировал, что американская сторона в вопросе украинского конфликта «подобралась к пропасти, что может для нее плохо кончиться».

В свою очередь, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов высказал мнение, что России следует бить по странам Запада в случае ударов Украины по территории страны. «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу»,— сказал он.

Пусть горит

Сергей Караганов политолог

Также, считает эксперт, в случае применения ВСУ по России дальнобойных ракет западного производства следует ударить по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении Украины.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность в том, что США разрешат Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием. «Я думаю, давно разрешили. Все остальное делается для проформы. Формально ждут официального разрешения. Конечно, разрешение будет получено. Опять испытывать будут наше терпение, насколько его хватит», — поделился он.