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22:21, 11 сентября 2024Спорт

Фитнес-тренер раскрыл способ накачать ноги с помощью стены

Фото: Odua Images / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль раскрыл способ накачать ноги с помощью стены. Его слова приводит Men Today.

Самуэль рекомендовал выполнять статические приседания с использованием стены. Исходное положение — прислониться прямой спиной к стене, расставив ноги немного шире плеч. Далее необходимо сделать шаг вперед и присесть так, чтобы колени были под углом 90 градусов, а бедра — параллельно полу. Тренер подчеркнул, что нужно сжать лопатки, напрячь ягодицы и не отрывать пятки от пола.

Новичкам эксперт посоветовал сделать это упражнение основным в тренировочной программе. В первое время его можно выполнять в два-три подхода по 45-60 секунд.

Ранее Самуэль назвал способ быстро убрать жир с боков после 45 лет. Он рекомендовал делать отжимания, становую тягу, берпи, а также медвежий шаг.

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      Андрей Стрельцов
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