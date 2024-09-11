Автомобили Ford научились подслушивать водителей

Gizmodo: Ford изобрела технологию для прослушивания людей в машине

Американский автоконцерн Ford запатентовал технологию, которая позволяет прослушивать находящихся в салоне машины людей и показывать им рекламу. Об этом сообщает издание Gzimodo.

Патентную заявку на изобретение обнаружили в сети. В ее описании говорится, что «Система презентации рекламы в автомобиле» позволяет постоянно прослушивать водителя и пассажиров. Затем она будет использовать полученную информацию и показывать на ее основе релевантную рекламу на встроенных мониторах.

В документе подробно описана новая технология. В том числе специальные алгоритмы будут учиться слушать людей и учитывать географическое положение автомобиля, скорость движения и прочие параметры — например, уровень топлива в бензобаке. «Такие системы и методы предоставляют максимальные возможности для монетизации на основе рекламы», — подчеркнули инженеры Ford.

Журналисты Gizmodo посчитали подобный способ сбора информации для показа рекламы неэтичным. Представители Ford, с которым связались авторы, пояснили, что описанные в заявке идеи не стоит рассматривать как деловые или продуктовые планы. «Независимо от того, что указано в патентной заявке, мы всегда будем ставить клиента на первое место при принятии решений», — успокоили журналистов в пресс-службе корпорации.

В начале сентября журналисты 404 Media доказали существование программы, которая может прослушивать телефоны и другие гаджеты пользователей для дальнейшего показа рекламы. Инструмент создала фирма Cox Media Group, ее клиентами указаны Google, Amazon и прочие компании.