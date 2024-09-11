Губернатор спас участника конкурса по поеданию роллов

Губернатор Нью-Гэмпшира Сунуну спас подавившегося едока роллов с лобстером

Губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну помог подавившемуся участнику конкурса по поеданию роллов с лобстером. Об этом сообщает WMUR.

Кристиан Морено был одним из шести участников соревнования, в котором нужно было съесть как можно больше роллов за десять минут. Эти роллы представляют собой булочки для хот-догов, начиненные омаром и сельдереем и смазанные майонезом. Перед началом конкурса Морено заявил, что планирует установить рекорд в 20 роллов. Однако ему удалось съесть только две булки, после чего он начал задыхаться.

Едок начал бить кулаком по груди, чтобы откашляться, и Сунуну, стоящий неподалеку, понял, что ему требуется помощь. Губернатор использовал прием Геймлиха и спас задыхающегося Морено. Позже Сунуну рассказал журналистам, что ему было совсем не сложно быстро сообразить, что нужно сделать. Единственное, что могло его отвлечь, — шум.

Придя в себя, спасенный мужчина съел еще девять роллов, но уже не смог выиграть. После конкурса выяснилось, что Морено, будучи без очков, не узнал своего спасителя. Он понял, кто это был лишь после того, как ему рассказали о случившемся. Он сказал, что благодарен губернатору за помощь и понимает, что все могло закончиться не так хорошо. Тем не менее Морено заявил, что будет участвовать в конкурсе и в следующем году.

Ранее сообщалось, что лидера Главной лиги едоков (MLE) Джоуи Честната отстранили от традиционного турнира по поеданию хот-догов сети Nathan's Famous в Нью-Йорке. Причиной такого решения стало партнерство мужчины с фирмой, производящей растительное мясо.