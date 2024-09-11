Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:40, 11 сентября 2024Из жизни

Губернатор спас участника конкурса по поеданию роллов

Губернатор Нью-Гэмпшира Сунуну спас подавившегося едока роллов с лобстером

Губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну помог подавившемуся участнику конкурса по поеданию роллов с лобстером. Об этом сообщает WMUR.

Кристиан Морено был одним из шести участников соревнования, в котором нужно было съесть как можно больше роллов за десять минут. Эти роллы представляют собой булочки для хот-догов, начиненные омаром и сельдереем и смазанные майонезом. Перед началом конкурса Морено заявил, что планирует установить рекорд в 20 роллов. Однако ему удалось съесть только две булки, после чего он начал задыхаться.

Едок начал бить кулаком по груди, чтобы откашляться, и Сунуну, стоящий неподалеку, понял, что ему требуется помощь. Губернатор использовал прием Геймлиха и спас задыхающегося Морено. Позже Сунуну рассказал журналистам, что ему было совсем не сложно быстро сообразить, что нужно сделать. Единственное, что могло его отвлечь, — шум.

Материалы по теме:
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Придя в себя, спасенный мужчина съел еще девять роллов, но уже не смог выиграть. После конкурса выяснилось, что Морено, будучи без очков, не узнал своего спасителя. Он понял, кто это был лишь после того, как ему рассказали о случившемся. Он сказал, что благодарен губернатору за помощь и понимает, что все могло закончиться не так хорошо. Тем не менее Морено заявил, что будет участвовать в конкурсе и в следующем году.

Ранее сообщалось, что лидера Главной лиги едоков (MLE) Джоуи Честната отстранили от традиционного турнира по поеданию хот-догов сети Nathan's Famous в Нью-Йорке. Причиной такого решения стало партнерство мужчины с фирмой, производящей растительное мясо.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отбила у ВСУ несколько населенных пунктов под Курском. Как продвигается контрнаступление?

      В Раде признали сложную ситуацию для ВСУ в Курской области

      Команда Харрис оценила дебаты с Трампом

      Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретился с украинскими солдатами

      Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

      Глава МИД Литвы призвал разрушить российские аэродромы

      В «Ростехе» рассказали об испытаниях легкой ракеты для ПТРК

      Предсказаны сроки и темпы подорожания сахара

      Аэропорт российского города временно ограничил работу из-за угрозы атаки

      Батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше