Харрис обвинили в использовании на дебатах замаскированных под сережки наушников

Диджей Кинг: Харрис могла использовать сережки-наушники на дебатах с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом могла использовать замаскированные под сережки наушники. В этом ее обвинил американский диджей Джонни Кинг на своей странице в соцсети X.

«Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками», — указал он, опубликовав соответствующее фото.

Диджей отметил, что Харрис в ходе дебатов постоянно делала заметки, хотя заранее оговаривалось, что кандидаты этим заниматься не будут.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания на предвыборных дебатах, однако бывший президент США больше подходит на пост главы государства. Миллиардер добавил, что Трамп справится с работой президента гораздо лучше и он более компетентен «в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов».