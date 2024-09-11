Казахстанский Home Credit Bank остановил работу с российским банком

ТАСС: казахстанский Home Credit Bank прекратил операции с дочерним банком ВТБ

В казахстанском Home Credit Bank заявили об остановке работы с местным филиалом российского банка ВТБ и прекращении любых переводных операций в тенге и иностранной валюте из него и в него. Представитель банка в комментарии ТАСС объяснил решение международными санкциями.

По телефону кол-центра клиентам банка предлагают обратиться по специальному номеру в случае возникновения вопросов. Пресс-служба объяснила, что в случае продолжения сотрудничества вторичные санкции грозили бы даже клиентам банка.

В конце августа казахстанский Ситибанк попросил клиентов закрыть рублевые счета до 24 сентября. С того же момента финансовая организация остановит принятие новых и обслуживание старых договоров, валютой которых являются российские рубли, либо же в случае, если «участник валютного договора находится в России».

В июле СМИ отмечали, что проблемы с трансграничными платежами, возникшие из-за санкций США, начали распространяться на Среднюю Азию. Работы с Россией начали избегать банки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.