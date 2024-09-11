Кадыров наградил Матвиенко

Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе Всероссийского женского форума вручил председателю Совфеда Валентине Матвиенко высшую награду республики — орден Кадырова. Об этом сообщает ТАСС.

Как объявил ведущий, награда присуждена Матвиенко за вклад в развитие законодательной базы России и участие в проработке ключевых инициатив, которые способствуют укреплению единства и стабильности в обществе. Также отмечены достижения председателя Совфеда «в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики».

Всероссийский женский форум проходит с 11 по 13 сентября в Грозном. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы сохранения духовно-нравственных и семейных ценностей.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Согласно указу главы государства, награда присуждена главе Чечни за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.