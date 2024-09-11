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14:31, 11 сентября 2024Наука и техника

«Калашников» выпустит на гражданский рынок макеты АК-12

«Калашников»: макеты АК-12 впервые выпустят на гражданский рынок

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концерн «Калашников» впервые выпустит на гражданский рынок крупносерийную партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-12 образца 2018 года. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что спрос на ММГ значительно превышает возможности «Калашникова» по их изготовлению. Макеты выпускают параллельно с выполнением контрактов на производство боевого оружия. В четвертом квартале 2024 года ММГ АК-12 поступят в розничную продажу.

ММГ — это копия оружия, соответствующая оригиналу по габаритам и массе. Изделие позволяет производить включение и выключение предохранителя, взведение и спуск ударно-спускового механизма и выполнять неполную сборку и разборку оружия. При этом макет, который можно приобретать без лицензии, не является оружием.

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«В связи с внедрением единой модели профориентации в общеобразовательных учреждениях России концерн "Калашников" получает множество запросов на изготовление ММГ для военно-патриотической работы с подростками», — говорится в сообщении.

В августе стало известно, что автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года приняли на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России.

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      Даниил Иринин
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