«Калашников» выпустит на гражданский рынок макеты АК-12

«Калашников»: макеты АК-12 впервые выпустят на гражданский рынок

Концерн «Калашников» впервые выпустит на гражданский рынок крупносерийную партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-12 образца 2018 года. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что спрос на ММГ значительно превышает возможности «Калашникова» по их изготовлению. Макеты выпускают параллельно с выполнением контрактов на производство боевого оружия. В четвертом квартале 2024 года ММГ АК-12 поступят в розничную продажу.

ММГ — это копия оружия, соответствующая оригиналу по габаритам и массе. Изделие позволяет производить включение и выключение предохранителя, взведение и спуск ударно-спускового механизма и выполнять неполную сборку и разборку оружия. При этом макет, который можно приобретать без лицензии, не является оружием.

«В связи с внедрением единой модели профориентации в общеобразовательных учреждениях России концерн "Калашников" получает множество запросов на изготовление ММГ для военно-патриотической работы с подростками», — говорится в сообщении.

В августе стало известно, что автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года приняли на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России.