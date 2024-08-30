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17:02, 30 августа 2024Наука и техника

Росгвардия получила новый автомат

«Калашников»: на вооружение Росгвардии приняли автомат АК-12 образца 2023 года

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года приняли на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии). Об этом со ссылкой на постановление правительства России сообщает концерн «Калашников».

«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений автомата. В АК-12 образца 2023 года внесен целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. При этом усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям», — говорится в сообщении.

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В апреле в «Калашникове» сообщили о передаче войскам очередной партии доработанных по опыту использования в зоне спецоперации автоматов АК-12. Усовершенствованная модель получила несъемный пламегаситель-компенсатор, ударно-спусковой механизм с двухсторонним-переводчиком-предохранителем и новый диоптрический прицел.

В феврале стало известно, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей АК-12 планируется скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону спецоперации.

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      Даниил Иринин
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