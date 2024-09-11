Канцлер Германии выступил за обязательное участие России в новой конференции по Украине

Шольц: миру нужна новая конференция по Украине с обязательным участием России

Для установления мира на Европейском континенте нужно провести новую конференцию по Украине с обязательным участием России в этом мероприятии. Об этом в ходе дебатов в бундестаге заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют. И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров. Именно с этой задачей нам предстоит сейчас справиться, чтобы выяснить, что происходит», — подчеркнул глава ФРГ.

Ранее глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия в них России. Беттель указал на то, что Россия будет существовать как страна и с ней необходимо поддерживать диалог.

Первая мирная конференция по Украине прошла в июне на территории Швейцарии. На ней присутствовали представители 92 государств, включая 55 лидеров стран. Тогда Россия приглашение так и не получила.

