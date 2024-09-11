Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:59, 11 сентября 2024Силовые структуры

Суд допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца

Суд Москвы допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца Михаила. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.

Подробности показаний сестер он не уточнил, в связи с тем что дело рассматривается в закрытом режиме. По словам Паршина, в настоящее время суд исследует доказательства обвинения, после чего приступит к изучению доказательств защиты. Правозащитник допустил, что приговор по делу могут вынести до конца текущего года.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.

В 2021 году сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца, Михаила Хачатуряна

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Харрис встретились на теледебатах. В чем они успели обвинить друг друга за 90 минут?

      ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

      В Германии крупный участок моста рухнул в реку

      Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

      Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «не ожидали, что нас будут встречать со слезами»

      Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

      Морпехи взяли в плен бойцов ВСУ при контрнаступлении в Курской области

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

      В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше