Суд допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца

Суд Москвы допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца

Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца Михаила. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.

Подробности показаний сестер он не уточнил, в связи с тем что дело рассматривается в закрытом режиме. По словам Паршина, в настоящее время суд исследует доказательства обвинения, после чего приступит к изучению доказательств защиты. Правозащитник допустил, что приговор по делу могут вынести до конца текущего года.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.

В 2021 году сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца, Михаила Хачатуряна