Конвой российским десантником пленных бойцов ВСУ под Курском сняли на видео

Появились кадры конвоя российским десантником пленных бойцов ВСУ под Курском

Конвой группы пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским десантником был снят на видео. Кадры, сделанные разведывательным дроном, публикует Telegram-канал «ВДВ Псков ZOV».

На ролике видно, как по дороге идут восемь человек. Часть из них передвигается, опираясь друг на друга, остальные шагают с закинутыми за голову руками. Их сопровождает вооруженный мужчина.

Поясняется, что видео было снято в районе села Снагость. Там бойцы 51-го парашютно-десантного полка совершили прорыв позиций ВСУ и освободили населенный пункт.

Позднее в сети появилось видео, на котором пленные украинцы благодарят десантников за сохраненные жизни. По их словам, все кто отказались сложить оружие, были уничтожены.