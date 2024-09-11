Взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников

Взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России за жизнь

Российские десантники в Курской области взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Поясняется, что украинцы были схвачены во время контрнаступления Вооруженных сил (ВС) России 10 сентября при операции в селе Снагость. На видео, снятом российским бойцом, пленные благодарят солдат 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохраненные жизни. Те, кто отказались сдаться, были уничтожены, добавили они.

Ранее в сети появились кадры штурма Снагости. На ролике видно, как колонна бронетехники движется по дороге, потом выезжает на поле, а затем врывается в населенный пункт. Противник не сумел выстроить там оборонительные рубежи, в результате десантники прорвались в центр села, не понеся потерь в технике.