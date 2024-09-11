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00:47, 11 сентября 2024Россия

Прорыв российских войск в Курской области сняли на видео

Штурм села российскими десантниками в Курской области попал на видео

Штурм села Снагость Курской области российскими десантниками в Курской области попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

На ролике видно, как колонна бронетехники движется по дороге, потом выезжает на поле, а затем врывается в населенный пункт. Возглавляют атаку танк и боевая машина десанта (БМД) с антидроновыми козырьками.

Авторы канала уточняют, что штурм захваченного Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Также поясняется, что противник не сумел выстроить там оборонительные рубежи, в результате десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

Когда было снято видео, неизвестно. Информация об освобождении Снагости от подразделений ВСУ проходила еще 19 августа, однако с тех пор оперативная обстановка могла измениться.

10 сентября Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. По данным из разных источников, за несколько часов были освобождены около десяти населенных пунктов. Официальной информации об операции от Минобороны РФ не поступало.

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      Марина Совина
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