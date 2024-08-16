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10:59, 16 августа 2024Россия

Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

Mash: российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Снагость в Кореневском районе Курской области. В данный момент на территории идет зачистка.

Согласно информации Telegram-канала Mash, в течение ночи в Рыльском районе также велись ожесточенные бои. ВС России поразили противника в селе Крупец, а позже отразили атаку ВСУ в селе Глушково.

По словам временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Курской области Алексея Смирнова, в данный момент более 40 объектов образования на территории девяти районов оказались повреждены в ходе боев с украинскими войсками.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Кореневского района рассказали, что ВСУ грабили и сжигали их дома

Житель деревни в Кореневском районе под Курском рассказал, что бойцы ВСУ ограбили и повредили его дом.

И во всей деревне так. У соседа сожгли дом, собак постреляли, они на цепи сидели

житель Кореневского района

По словам мужчины, украинские мародеры вынесли из дома все ценные вещи и мелкую бытовую технику, а крупную — уничтожили на месте. Кроме того, военные лишили жизни его кота.

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Россиянин добавил, что после налета ВСУ на его дом он решил отправиться в Рыльск, не взяв собой ни одной вещи. По пути туда он встречал украинских солдат на броневиках. В данный момент житель региона успешно добрался до одного из пунктов временного размещения.

86-летняя жительница Корнеевского также сообщила, что после атаки ВСУ решила добраться до Рыльска. По дороге туда ей встречались украинские военные, которые выкрикивали вслед пенсионерке ругательства и пожелания смерти.

Кадр: Telegram-канал Mash

В Минобороны заявили о наращивании группировки войск в Курской области

В данный момент в Курскую область направили дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом заявили в российском Министерстве обороны.

«Специалистами подразделений материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Север" организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России», — сообщили представители оборонного ведомства.

В регион прибудут резервы живой силы, а также будут доставлены дополнительная военная техника и боеприпасы.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области больше недели. Самые ожесточенные битвы ведутся в Суджанском и Кореневском районах российского региона. Помимо этого ВСУ предпринимают попытки прорваться в Белгородскую область.

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      Наталья Анисеева
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