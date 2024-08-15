Житель Курской области рассказал о разграбивших его дом бойцах ВСУ

Житель курской деревни рассказал, что бойцы ВСУ разграбили его дом

Житель деревни в Кореневском районе Курской области сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие регион, разграбили его дом. О мародерстве россиянин рассказал в беседе с ТАСС.

По словам мужчины, украинцы также лишили жизни его кота. «И во всей деревне так. У соседа сожгли дом, собак постреляли, они на цепи сидели», — поделился он.

Россиянин добавил, что у него украли бытовые предметы и мелкую технику, а крупную — разбили. В результате он решил покинуть дом и отправился в Рыльск. По пути мужчина дважды встречал бойцов ВСУ на броневиках. «Я в канаве сидел. Вещей с собой никаких не взял. Вот в чем был, в том и пришел», — сказал курянин. Сейчас он находится в одном из местных пунктов временного размещения, уточнило агентство.

Кроме того, 86-летняя жительница Корнеевского рассказала, что по пути в Рыльск встретила солдат ВСУ, которые выкрикивали в ее адрес оскорбления и пожелания смерти.

Ранее в сети распространилось видео на котором украинские военные в нацистских касках издеваются над 74-летним пенсионером из Курской области. Запись сделана 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района. На кадрах слышно, как бойцы ВСУ называют мужчину «русской свиньей». Также стала известна личность одного из бойцов ВСУ, который кричал пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». Им оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Сейчас пенсионера разыскивают родственники. Его судьба неизвестна.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.