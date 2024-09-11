Мадуро оскорбил президента одной страны из-за ареста самолета

Мадуро назвал президента Доминиканы Абинадера вором из-за ареста своего самолета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал конфискацию своего самолета на территории Доминиканской республики, назвав президента этой страны Луиса Абинадера вором и бандитом. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор», — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что он много раз общался с Абинадером «лицом к лицу», и тому не удастся уйти от ответственности. Он также отметил, что однажды доминиканский народ «выставит ему счет» за арест самолета.

Ранее власти Доминиканы по просьбе США задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы и президентом Мадуро. «На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением», — указано в сообщении.