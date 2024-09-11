Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило об атаке беспилотника ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, противник попытался атаковать около 15:20 по московскому времени. Для нападения на объекты на территории России ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.